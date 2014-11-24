Москаль распорядился рыть окопы

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Еспресо.TV.

"Я подписал распоряжение председателям районных государственных администраций: вдоль линии разделения огня вне пункта пропуска граждан перекопать, перекрыть все лесные дороги, тропы, все, где можно все это объехать", - рассказал Москаль.

Читайте такжеМоскаль: Ущерб от боевых действий в Луганской области на сегодня составляет 553 млн. грн

Также председатель Луганской ОГА планирует установить металлодетекторы на пунктах внутреннего пограничного контроля.

Напомним, ранее Москаль сообщил, что на территориях оккупированных территорий начали печатать фальшивые деньги для того, чтобы делать социальные выплаты.