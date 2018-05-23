Депутат от "Самопомочи" пришла в Раду с сумочкой за $2 тысячи (фото)

Ранее она засветилась с не менее дорогой моделью.

Депутат от "Самопомочи" Татьяна Острикова "засветилась" в Верховной Раде с сумкой стоимостью не менее 2 тысяч долларов.

Так, выбор депутата пал на сумку марки "Celine" свело-серого цвета из зернистой телячьей кожи, судя по описанию на официальном сайте производителя. Стоимость такой - 2 тысячи долларов, сообщает LB.ua.

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При этом на e-Bay аналогичная модель - б/у - продается за 2800 долларов.

Отметим, что Острикова уже не первый раз приходит в парламент с сумкой данного элитного бренда. Ранее она была замечена с другой моделью Celine, стоимость которой более 3 тысяч долларов.

Зарплата народного депутата на сегодняшний день составляет 17 тыс. 650 гривень.

Как сообщал УНИАН, бывший депутат "Партии регионов", а ныне член парламентской фракции "Оппозиционный блок" Сергей Кивалов появился на заседании Верховной Рады 13 марта в часах стоимостью 16 тысяч долларов.