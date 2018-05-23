Повздорили: между министром финансов и премьером произошла перепалка на заседании Кабмина

По сообщениям СМИ, Кабмин может инициировать отставку Данилюка.

На заседании Кабинета министров случилась перепалка между министров финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Так, во время заседания Данилюк в достаточно ультимативной форме потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого подано давно, передает LB.ua.

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Гройсман в не менее жесткой манере ответил, что не будет этого делать. В отчет на что Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку.

По словам источников издания, со слов Гройсмана было понятно, что именно так он и поступит - поставит перед парламентом вопрос об увольнении Данилюка.

"Если хотят, пусть увольняют. Сам я в отставку не пойду - не такой я человек", - заявил Данилюк в комментарии LB.ua, де факто подтвердив стычку с премьер-министром.

"И все же я настаиваю на том, чтобы Минфин был полностью укомплектован и работал в соответствии с законодательством", - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении министра финансов Данилюка.