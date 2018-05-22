Украина в ООН: обеспокоенности и решительные осуждения не решают проблему защиты гражданских, нужно действовать

Представитель Украины призвал государства и стороны конфликта в различных частях мира придерживаться положений международного гуманитарного права и прав человека.

Призывы, обеспокоенности и решительные осуждения не решают проблему защиты гражданских лиц в условиях конфликтов.

Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица во время открытых дебатов Совета Безопасности ООН по защите гражданских лиц в условиях вооруженных конфликтов, передает Постоянное представительство Украины в ООН в Twitter.

"Выражаем озабоченность", "решительно осуждаем", "призываем" и "отмечаем" не решают проблему защиты гражданских лиц. Необходимы конкретные действия, которые в том числе будут предусматривать надлежащую фиксацию преступлений и эффективные механизмы привлечения к ответственности", - заявил украинский дипломат.

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Во время своего выступления Кислица отметил, что впервые в докладе Генерального секретаря ООН содержалась информация о тяжелом положении гражданских лиц на Донбассе, которые пострадали от российской вооруженной агрессии.

"Вооруженная агрессия России против Украины это: тысячи погибших и раненых; 4,4 млн человек в пострадавших от конфликта районах; 3,4 млн нуждаются в гуманитарной помощи и защите; 1,5 млн вынужденных переселенцев; разрушена критическая инфраструктура", - напомнил Кислица.

Он отметил, что сейчас в конфликте на Донбассе продолжают гибнуть люди. "Приведу пример. В феврале погибла медицинская сестра Сабина Галицкая. В ее автомобиль, который четко был обозначен как медицинский, попала российская противотанковая управляемая ракета. Сабине было 23", - рассказал дипломат.

"Обидно, что непостоянная позиция одного постоянного члена Совета Безопасности ООН не позволяет спасать жизни многих людей", - подчеркнул заместитель главы МИД Украины.

Также представитель Украины призвал государства и стороны конфликта в различных частях мира придерживаться положений международного гуманитарного права и прав человека, а также выполнять решение суда в Гааге.