В Житомирской области простились с погибшей в АТО 23-летней медсестрой

Сабина Галицкая погибла во время вражеского обстрела в Луганской области 20 февраля.

В селе Бастова Рудня Житомирской области сегодня простились с погибшей в зоне проведения АТО медсестрой Сабиной Галицкой.

Как сообщили УНИАН в Житомирском областном военном комиссариате, Галицкая погибла во время вражеского обстрела в Луганской области 20 февраля.

Согласно информации Емильчинского поселкового совета, с погибшей простились родные и сельчане, а также представители власти, общественности, боевые побратимы.

Читайте такжеГосдеп прокомментировал гибель на Донбассе 23-летней медсестры и призвал РФ прекратить насилие«При оказании гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра - медик, военнослужащий и человек с большим сердцем - Сабина», - отмечали военные на церемонии прощания с погибшей.

Присутствующие выразили соболезнования родным погибшей.

Сержант и старшая медсестра 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сабина Галицкая родилась в 1994 году, проживала в селе Бастова Рудня Житомирской области, где и училась в местной школе. Впоследствии в городе Новоград-Волынском она окончила медицинский колледж. После работы акушеркой в Барашевской больнице Галицкая подписала контракт и служила в ВСУ по контракту с апреля 2016 года.