Будущее Украины определит не Москва, а украинский народ - Нуланд

Говоря о годовщине Майдана, помощница госсекретаря сказала, что «все стоявшие на Майдане, и все избиратели, голосовавшие за перемены на октябрьских выборах, хотят тех реформ, которые обещали им кандидаты. И выполнение этих обещаний зависит от Киева и новоизбранной Верховной Рады».

Об этом сообщает Голос Америки.

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Относительно роли России и ее сопротивления вступлению государств Балтии и Украины в НАТО, Нуланд заявила, что «ни одна страна не имеет права определять будущее другой страны. Ни одна страна не имеет права принимать решения об альянсах другой страны. Двери НАТО открыты для любого евроатлантического государства, которое отвечает чрезвычайно высоким стандартам НАТО, и способно взять на себя ту ответственность, которую налагает это членство».

«Будущее Украины определит не Москва. Это решит украинский народ. Что касается Альянса, то по этому поводу между Украиной и НАТО будет разговор, если и когда Украина этого захочет», - подчеркнула Нуланд.

Как известно, Нуланд осуществляет поездку по нескольким странам, в частности по Украине, вместе с вице-президентом США Джозефом Байденом.