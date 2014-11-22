Украину посетит министр иностранных дел Швеции

Об этом сообщает Шведское радио.

В ходе визита шведский министр встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, вице-премьером Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

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"В центре внимания визита - шведская помощь Украине в свете агрессии России, потребность Украины в реформах и гуманитарная ситуация в восточной Украине," - говорится в сообщении для прессы Шведского МИД.

Сообщается, что Маргот Вальстрём встретится также с женщинами-депутатами украинского парламента - Рады, студентами и теми организациями, которые Швеция поддерживает в Украине.

О визите на следующей неделе в Украину министра иностранных дел Швеции написал в своем Twitter посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат.

«Ожидаю визита министр ин. дел Маргот Вальстрём в Киев на следующей неделе. На повестке дня: поддержка реформ, реакция на российскую агрессию», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Украину посетил вице-президент США Джо Байден. Во время визита он провел встречи с президентом и премьер-министром Украины.