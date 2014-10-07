Reuters: Признание Швецией Палестины может изменить баланс сил в мировой политике

Как пишет Reuters, правящие в Швеции социал-демократы объявили о своем намерении признать правительство Палестины еще в рамках своей предвыборной программы.

Однако то, с какой скоростью шведское правительство сделало подобное заявление на официальном уровне, стало неожиданностью для ряда стран, включая Израиль.

До недавних пор Швеция, находившая под властью право-центристских сил, была дружественной США и активно принимала участие в военных операциях западных союзников.

"Мы надеемся, что это (признание Швецией Палестины - ред.) даст новый виток дискуссии касательно ситуации на Среднем Востоке", – прокомментировала ситуацию министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.

Читайте такжеАрмия Швеции повысила уровень готовности в связи с событиями в УкраинеОна также заявила, что Швеция будет стремится к тому, чтобы занять новую роль в мировой политике, и в меньшей степени ориентироваться на сотрудничество с НАТО. По словам Вальстрем, среди приоритетов нового шведского правительства – стремление к разоружению и защита прав женщин.

Напомним, власти Швеции объявили о намерении признать Палестину 3 октября.