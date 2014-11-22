Боевики обстреляли Дебальцево, ранены 5 мирных жителей
Террористы вечером 21 ноября нанесли ракетный удар по городу Дебальцево в Донецкой области, в результате чего ранения получили 5 мирных жителей, пострадало 20 жилых домов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Вчера террористы нанесли массированный ракетный удар по городу Дебальцево. Во время обстрела 5 граждан получили ранения, пострадало 20 жилых домов особенно в центре города», - сказал Лысенко.
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По его словам, боевики обстреливали город из установок залпового огня «Град» и «Ураган» в течение всей прошлой ночи.
«Особенно сильный залп прогремел в 22.45 и только благодаря счастливому случаю несколько ракет не разорвалось, и правоохранителями обеспечены мероприятия по их дальнейшему вывозу», - сообщил Лысенко.
В целом, он отметил усиление обстрелов позиций украинских военных террористами близ Дебальцево и соседних населенных пунктов.