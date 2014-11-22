Пробуждение Европы

Спустя почти год после начала войны, развязанной Россией против Украины и всего мира, Европа начинает «прозревать» и демонстрировать реальное понимание российской угрозы, равно как и первые шаги по ее устранению. Но происходит это крайне медленно, неуверенно, что значительно повышает цену европейского бездействия, в том числе и для самих столиц стран-членов ЕС. Но все-таки, борьбу за Европу российский президент Владимир Путин проиграл. Расколоть Евросоюз ему не удалось.

Украине также не удалось сразу вовлечь Европу в процесс защиты от российской агрессии вопреки множественным фактам, доказывающим преступные действия Кремля. Не смотря на то, что украинские граждане единственные, кто в 21 веке отстаивал европейские ценности и свободу ценой своей жизни, Европа очень долго предпочитала делать вид, что она не готова обострить свои отношения с Россией из-за Украины.

Евросоюз вплотную подошел к своей второй фундаментальной ошибке. Первую он совершил после завершения войны России с Грузией, когда Европа решила «закрыть глаза» на российскую агрессию и вести отношения с Москвой «как раньше». Аппетит Кремля вырос во время еды, и безнаказанность вместе с «мягкостью» реакции ЕС дали карт-бланш России на агрессию уже против Украины. Но и в нашем случае Берлин, Рим, Париж и некоторые другие европейские столицы и лидеры слишком долго играли в игру «обеспокоенности» сознательно затягивая решение российского вопроса. Украине на будущее стоит это учитывать в своих отношениях с ЕС.

Пассивную позицию Европы заметили не только в Украине. Например, недавно на мероприятиях, приуроченных к 25-й годовщине «бархатной» революции в Чехословакии, бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт четко заявила, что «Евросоюз был безликим и неэффективным в ситуации кризиса в Украине». Джордж Сорос открыто призвал ЕС предоставить Украине 20 миллиардов евро помощи, угрожая в обратном случае многократным возрастанием цены за бездействие и риском распада Евросоюза под влиянием России. По оценкам многих европейских политиков и экспертов, особенно из Польши и балтийских стран, Украина ныне «борется и за свободу Европы».

Как бы то ни было, сейчас, похоже, произошел перелом в восприятии Евросоюзом агрессивных и безответственных действий России уже не только в Украине, но и на границах стран самого ЕС. Возможно, риск реальной опасности «разбудил» Европу.

Что позволяет нам утверждать о пробуждении Европы? В первую очередь, позиция руководства Германии как флагмана нынешнего ЕС и давнего симпатика России. Немецкий канцлер Ангела Меркель в последнее время четко обозначила позицию своей страны, подчеркнув неприемлемость использования Москвой права силы. Меркель констатирует «длительное нарушение территориальной целостности Украины» российской стороной, отмечая необходимость возвращения к «силе права». В этом контексте Германия, не смотря на роль «доброго следователя» со стороны Запада в отношениях с Москвой, готова к дальнейшему продлению либо ужесточению санкций. Именно поэтому, не случайной является отмена запланированного на конец ноября форума представителей гражданских обществ ФРГ и РФ «Петербургский диалог» по просьбе канцлера Меркель.

Кроме того, балтийские государства и Польша постоянно заостряют внимание Брюсселя и Берлина на рисках со стороны России. Например, польский президент Бронислав Коморовский заявил, что развитым европейским государствам необходимо действовать на опережение в вопросе агрессии РФ против Украины. Литва собирается инициировать процесс обсуждения на уровне руководства Евросоюза о запуске шестилетнего «плана Маршалла» для Украины ценой в 30 миллиардов евро.

В то же время, и Германия, и Польша подчеркивают необходимость диалога с Россией для формирования новых рамок системы безопасности в Европе. В ответ на это, «голоса» российской власти, такие как вице-президент российской государственной компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в открытую обсуждают перспективу превентивного ядерного удара по европейским столицам в качестве ответа на финансовые санкции введенные ЕС. Это - результат молчания Европы. Цена пассивности растет с каждым днем, а окончательный счет все равно будет полностью уплачен.

Вдобавок, Россия начинает «играть мускулами» на границе с Латвией. В последнее время участились случаи приближения к опасной близости границ Латвии самолетов и военных судов. В некоторых латвийских регионах усилилась деятельность активистов, агитирующих за присоединения частей страны к России.

На этом фоне, российское руководство заявляет о том, что хотели бы получить стопроцентную гарантию невступления Украины в НАТО. Но почему-то «никто не слышит Москву». Возможно, стоит написать такую гарантию на обратной стороне Будапештского меморандума от 1994 года о гарантиях безопасности Украины?

В итоге, Европа начинает просыпаться, поскольку пусть медленно, но осознает, что российская агрессия против Украины «касается их всех» (как выразилась Меркель). Пророссийский режим Виктора Орбана в Венгрии сталкивается с растущими протестами, как и симпатизирующий Путину чешский президент Земан. Некоторые европейские маргинальные правые партии, как например французский Народный фронт во главе с Мари Ле Пен, все еще пытаются расколоть Евросоюз на симпатиков и противников политики путинской России, но вес этих политических сил слишком мал для серьезного влияния. Европа приходит к пониманию отсутствия перспектив безопасности и стабильного экономического роста без решения вопроса усмирения России. Украинская ситуация уже вышла как минимум на обще европейский уровень и теперь является частью общей проблемы континента.

В то же время, Запад всегда любил сильных. Не стоит слишком уповать на помощь все еще не до конца консолидированной Европы в борьбе с Россией. Тесные связи европейского капитала с российским, политическая коррупция, равно как и нежелание некоторых правительств терять выгодные контракты с Москвой будут еще долго выступать в роли подводных камней в отношениях Украины и ЕС.

Нам же следует формировать свое место Украины в Европе, которое не будет выходить за рамки общеевропейского проекта, но и не позволит потерять сильные стороны нашего общества и его ресурсного потенциала. Новая роль восточного форпоста западной цивилизации будет требовать особых усилий и осмысления со стороны Украины. Но пути назад у нас нет.

Роман Рукомеда, политический эксперт