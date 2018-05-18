В Москве устроили митинг в поддержку арестованного главы "РИА Новости Украина" - пришли главные пропагандисты Кремля

Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян пришли с плакатами с фотографией Вышинского и надписями «ЦеЕвропа» и «Truth not treason».

У посольства Украины в Москве днем 18 мая устроили акцию в поддержку арестованного главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом пишет Meduza.

На нее пришли и главные пропагандисты Кремля - руководители агентства «Россия сегодня» (туда входит РИА Новости) Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян. У них в руках были плакаты с фотографией Вышинского и надписями «ЦеЕвропа» и «Truth not treason» («Правда, а не измена»).

Сколько человек пришло на акцию, пока не сообщается. На трансляции видно по крайней мере десятки участников.

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Как сообщал УНИАН, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. Был задержан директор РИА «Новости Украина» Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

17 мая, Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.