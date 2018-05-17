Порошенко назначил посла Украины в Казахстане

До сегодняшнего дня руководителем посольства был временный поверенный в делах Украины в Казахстане Владимир Джиджора.

Президент Петр Порошенко назначил Ивана Кулебу чрезвычайным и полномочным послом Украины в Казахстане.

Соответствующий указ № 129/2018 размещен на сайте главы государства.

«Назначить Кулебу Ивана Дмитриевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Казахстан», - говорится в документе.

Как известно, до сегодняшнего дня руководителем посольства был временный поверенный в делах Украины в Казахстане Владимир Джиджора.

С августа 2010 года по сентябрь 2013 года должность посла Украины в Казахстане занимал Олег Демин.

*** Кулеба родился в 1953 году в Полтавской области. С 6 ноября 1997 года по 14 августа 2000 года был послом в Египте. С июля 2003 года по июль 2004 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины. С 26 августа 2004 года по 22 июня 2009 года был послом в Чехии.