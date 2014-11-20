В Мариуполе подорвался военный автомобиль: двое раненых
В результате взрыва повреждена передняя часть автомобиля "Урал".
В Мариуполе взорвали военный автомобиль, двое военнослужащих ранены.
Об этом сообщается на сайте Мариупольского горсовета.
«Сегодня, 20 ноября, в 16.50 в Жовтневом районе Мариуполя на ул. Головина во время движения колонны военных автомобилей произошел взрыв между двумя движущимися автомобилями», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что «в результате взрыва повреждена передняя часть автомобиля Урал. Двое военнослужащих получили ранения легкой и средней степени тяжести. Они госпитализированы, их жизнь вне опасности. Колонна продолжает движение по маршруту».
По информации медиков пострадавшим военным 21 и 23 года. У одного из них зафиксирован перелом голени, у второго - ранение кисти. Оба бойца находятся в госпитале на базе БСМП, сообщает 0629.
Движение на ул. Головина перекрыто, журналистов к месту происшествия не пропускают.
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Сообщается, что на месте происшествия работают следственные группы СБУ и других правоохранительных органов. Обстоятельства происшедшего выясняются.
На протяжении дня обстрелов по блокпостам и позициям вооруженных сил Украины не было.
В настоящий момент в некоторых районах города слышны звуки выстрелов – бойцы Вооруженных сил Украины отрабатывают навыки ведения боя на специально отведенных полигонах, говорится в сообщении.