Порошенко обещает не допустить приднестровского сценария на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что делает все возможное для того, чтобы не допустить приднестровского сценария на Донбассе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, Порошенко обсудил с председателем молдавского парламента Игорем Корманом перспективы евроинтеграции стран и ситуацию на Донбассе. Встреча состоялась в рамках совместного с президентом Польши Брониславом Коморовским визита в Молдову.

Особое внимание стороны уделили вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины. Корман отметил решительную поддержку Республикой Молдова суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к мирному урегулированию ситуации в Украине.

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В свою очередь, Порошенко отметил, что, поскольку он хорошо знает, как развивался конфликт в Приднестровье, то сегодня делает все для того, чтобы не допустить такого сценария в Украине.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможности новых форматов переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, президент подчеркнул, что форматов может быть много: это и «нормандский», и «веймарский», и «вышеградский», и другие форматы, которые позволяют разным странам демонстрировать солидарность с Украиной и помочь Украине в эти сложные времена. Но главным, по мнению президента, является “не на словах, а на деле, выполнять Минские договоренности”.

“Минские договоренности - это не только немедленное прекращение огня и немедленное освобождение заложников, перекрытие границ для иностранных войск, это еще и политический диалог, который позволит провести на территории Донбасса свободные выборы в соответствии с украинским законодательством”, - подчеркнул президент Украины.

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По его словам, если положительных изменений не будет, действие санкций против РФ должно быть продлено.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В Минске 20 сентября по итогам встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум, состоящий из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.

Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы должна работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

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Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября также в Минске.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.

По состоянию на 18 ноября российско-террористические войска более 3 тысяч раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции.