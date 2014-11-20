Порошенко обещает не допустить приднестровского сценария на Донбассе
Президент подчеркнул, что если положительных изменений на востоке Украины не будет, действие санкций против РФ должно быть продлено.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что делает все возможное для того, чтобы не допустить приднестровского сценария на Донбассе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, Порошенко обсудил с председателем молдавского парламента Игорем Корманом перспективы евроинтеграции стран и ситуацию на Донбассе. Встреча состоялась в рамках совместного с президентом Польши Брониславом Коморовским визита в Молдову.
Особое внимание стороны уделили вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины. Корман отметил решительную поддержку Республикой Молдова суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к мирному урегулированию ситуации в Украине.
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В свою очередь, Порошенко отметил, что, поскольку он хорошо знает, как развивался конфликт в Приднестровье, то сегодня делает все для того, чтобы не допустить такого сценария в Украине.
Отвечая на вопрос журналистов относительно возможности новых форматов переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, президент подчеркнул, что форматов может быть много: это и «нормандский», и «веймарский», и «вышеградский», и другие форматы, которые позволяют разным странам демонстрировать солидарность с Украиной и помочь Украине в эти сложные времена. Но главным, по мнению президента, является “не на словах, а на деле, выполнять Минские договоренности”.
“Минские договоренности - это не только немедленное прекращение огня и немедленное освобождение заложников, перекрытие границ для иностранных войск, это еще и политический диалог, который позволит провести на территории Донбасса свободные выборы в соответствии с украинским законодательством”, - подчеркнул президент Украины.
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По его словам, если положительных изменений не будет, действие санкций против РФ должно быть продлено.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.
В Минске 20 сентября по итогам встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум, состоящий из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.
Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы должна работать наблюдательная миссия ОБСЕ.
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Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября также в Минске.
Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.
По состоянию на 18 ноября российско-террористические войска более 3 тысяч раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции.