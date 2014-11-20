Между боевиками на Донбассе обостряются внутренние конфликты - СНБО
14:09, 20 ноября 2014Политика
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Между незаконными бандформированиями на Донбассе обостряются внутренние конфликты.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Между боевиками обостряются внутренние конфликты», - заявил он.
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«В частности, возле н.п. Саханка произошла перестрелка между боевиками, после которой часть боевиков отошли в направлении н.п. Безымянное», - отметил Лысенко.
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