Между боевиками на Донбассе обостряются внутренние конфликты - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Между боевиками обостряются внутренние конфликты», - заявил он.

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«В частности, возле н.п. Саханка произошла перестрелка между боевиками, после которой часть боевиков отошли в направлении н.п. Безымянное», - отметил Лысенко.