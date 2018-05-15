В ЕС отреагировали на открытие оккупантами Керченского моста

18:59, 15 мая 2018
Политика
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Крымский мост / REUTERS

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейского Союза Майи Косьянчич по поводу открытия моста через Керченский пролив.

«Российская Федерация построила Керченский мост к Крымскому полуострову без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России», - подчеркивается в заявлении.

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В ЕС также заявляют, что строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он остается. Кроме того, мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

«Европейский Союз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и не признает это нарушение международного права», - подытоживается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали до 2018 года, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Сегодня, 15 мая, Путин открыл мост.

Прокуратура АРК проверяет ряд европейских компаний на предмет поставок ими оборудования для незаконного строительства Россией моста на временно оккупированную территорию Крыма.

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Теги: #оккупация#Керченский мост