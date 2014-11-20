ОБСЕ заявила об обстреле своего конвоя возле Марьинки, которую контролируют силы АТО

Об этом говорится в сообщении миссии.

В соответствии с сообщением, в 12:38 конвой ОБСЕ из двух транспортных средств следовал на восток от Курахово, расположенного в 30 километрах от Донецка, в сторону областного центра.

«Неподалеку от Марьинки, примерно в 80 метрах впереди конвоя, появился грузовик, который перевозил большую зеленую деревянную коробку в сопровождении двух военнослужащих в касках. Миссия ОБСЕ увидела опознавательные знаки из двух белых вертикальных линий на капоте машины и на пассажирских дверцах. Один из солдат встал и выстрелил дважды в сторону конвоя ОБСЕ. Пули прошли в двух метрах от второго автомобиля ОБСЕ», – говорится в сообщении.

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Сотрудники миссии не пострадали и с целью безопасности они немедленно покинули этот район.

Ранее в ОБСЕ заявляли, что не зафиксировали ни одного случая отвода вооружения на Донбассе.