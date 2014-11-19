Состав временного президиума Рады предлагают ограничить 6 депутатами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Подготовительной депутатской группы по подготовке первой сессии Верховной Рады VIII созыва.

Турчинов напомнил, что, согласно законодательству, временный президиум должен работать до избрания нового руководства парламента.

Он сообщил, что "провел эксперимент". "Мы убрали большие кресла и поставили обычные стулья (в президиуме ВР - УНИАН). И таким образом, в президиум могут поместиться шесть народных депутатов, то есть по представителю от каждой политической партии, победившей на выборах", - сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что это решение должна принимать Подготовительная депутатская группа, и напомнил, что, "по традиции, не менее трех членов избирают во временный президиум".

Читайте такжеНовая коалиция в Раде хочет оптимизировать финансовую деятельность "Укроборонпрома"По словам Турчинова, парламент прошлого созыва во временном президиуме имел по одному представителю от каждой политической силы, победившей на выборах.

Как сообщал УНИАН, Турчинов прогнозирует, что первое заседание нового парламента состоится 2 декабря.