С начала АТО на Донбассе погибли более 70 воинов-афганцев

Об этом во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко сказал председатель Всеукраинского союза ветеранов Афганистана Сергей Куницын, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

"Сотни - ранены, тысячи - воюет», - добавил он.

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При этом глава государства на встрече с членами Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана отметил, что афганцы всегда «были в первых рядах борьбы за правду».

«И во время Помаранчевой революции в 2004 году, и во время Революции достоинства, и сейчас защищают независимость государства в Отечественной войне 2014 года», - констатировал он.

По словам президента, государство должно уделять больше внимания патриотическому воспитанию, и в этом вопросе власти рассчитывают на помощь воинов-афганцев.

Глава государства подчеркнул, что новых героев надо воспитывать на примере афганцев. Он отметил героизм и мужество ветерана войны в Афганистане Олега Михнюка, который в августе погиб в боях на Донбассе.

Президент наградил 38 воинов-афганцев памятными медалями «25 лет вывода войск из Афганистана» за значительный личный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи и по случаю отмечания в Украине года участников боевых действий на территории других государств, сообщили в пресс-службе.

«Украина сейчас так же нуждается в вашей ответственности, силе, мужестве и уверенности. 35 лет вы с честью несете высокое знамя звания афганцев», - отметил Порошенко.