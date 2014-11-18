Порошенко: Волонтеры подняли эффективность Минобороны и помогли усилить войско

Сегодня, 18 ноября, Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко провел встречу с Советом волонтеров при Министерстве обороны Украины - лидерами волонтерских организаций, которые занимаются обеспечением украинского войска. Глава государства поблагодарил волонтеров за активную общественную позицию и эффективное взаимодействие с Министерством обороны Украины.

Во встрече приняли участие Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак, Начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-полковник Виктор Муженко, Председатель Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Виктор Назаренко, Уполномоченный Президента по вопросам урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, Советник Президента по вопросам координации волонтерского движения Юрий Бирюков и лидеры волонтерских организаций, сотрудничающих с Министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВС Украины.

- Совет волонтеров сделал работу Министерства обороны Укарины более открытой и эффективной, что значительно улучшило материальное обеспечение войск. Благодаря вашей деятельности мы сегодня имеем другую армию, чем в начале сентября, - подчеркнул Президент.

По мнению Главы государства, открытость, которую привнесли волонтеры в работу Министерства обороны, показала недостатки в системе обеспечения войск, но она значительно повысила эффективность расходования государственных средств.

- Все это произошло благодаря тому, что Министерство обороны Украины подошло по-новому к работе с волонтерами, - сказал Петр Порошенко. Президент высказался за создание советов волонтеров в других силовых ведомствах, таких как МВД, Пограничная служба, СБУ.

Президент Украины подчеркнул, что необходимо жестко бороться с коррупцией в обронном ведомстве.

- Мы не позволим, чтобы кто-то грел руки, особенно в Министерстве обороны, которое сегодня выполняет святую миссию защиты независимости и территориальной целостности нашего государства, - заявил Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что все вовлеченные в процесс принятия решений должны пройти тесты на детекторе лжи, как это сделали Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак и волонтеры, которые будут работать в Министерстве обороны Украины. Как было сообщено во время совещания, генерал-полковник Степан Полторак и 9 из 12 волонтеров удачно прошли тест на полиграфе.

Волонтеры будут привлечении к вещевому, пищевому и медицинскому обеспечению в системе оборонного ведомства. По два представителя от волонтерских организаций будут работать в каждом из департаментов Минобороны, отвечающих за поставку Вооруженным Силам Украины. Подобная практика будет реализована и в других силовых ведомствах.

Советник Президента и Министра обороны Украины Юрий Бирюков в своем выступлении, в частности, отметил:

- Сегодняшняя встреча - это пример того, что нас слышат, привлекают. Мы готовы работать внутри системы, изменяя ее. Это и есть настоящая реформа украинской армии.