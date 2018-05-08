Суд может вынести решение по госизмене Януковича уже в мае – ГПУ

Заместитель генпрокурора отметил, что очень трудно добиться прибытия Виктора Януковича в Украину при правлении в России Владимира Путина.

Вердикта первой инстанции суда по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича можно ожидать в течение мая.

Об этом в эксклюзивном интервью Громадському сказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

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«Уголовный процесс в рамках этого производства входит в свою финальную стадию и буквально в течение, если не недели, то месяца можно будет рассчитывать на вердикт первой инстанции суда. Безусловно, указанный уголовный процесс является чрезвычайно важным. И это не только восстановление справедливости, это предостережение всем нынешним и будущим руководителям Украины, независимо от их уровня, что в Украине все равны перед законом и за совершенные преступления перед законом, к ответственности могут быть привлечены самые высшие должностные лица нашего государства»,— сказал Евгений Енин.

Также заместитель генпрокурора отметил, что очень трудно добиться прибытия Виктора Януковича в Украину при правлении в России Владимира Путина.

«На сегодняшний день это зависит от целого ряда факторов. Прежде всего, от желания самого Виктора Януковича, поскольку политической воли России выдать его путями международно-правовой помощи мы не наблюдаем при условиях правления Владимира Путина»,— добавил прокурор.