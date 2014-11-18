СМИ: Боевики Свердловска и Червонопартизанска объявили об отделении от "ЛНР"

Об этом 16 ноября на собрании жителей Червонопартизанска заявил "комендант" города Денис Понизовный, сообщает 05366.com.ua.

16 ноября жителями Червонопартизанска было организовано народное собрание, на котором обсуждалась ситуация, сложившаяся в городе, в частности, спрашивали у «власти» про зарплаты и социальные выплаты. На собрании «комендант» города Денис Понизовный сообщил о не подчинении ЛНР и «Новороссии».

Читайте такжеВ "ДНР" и "ЛНР" назревают народные восстания против боевиков - эксперт«У нас разногласия с руководством ЛНР. Мы не подчиняемся ни им, ни Новороссии», - заявил Понизовный. Напомним, вчера местные СМИ сообщали о массовом проукраинском митинге в Свердловске, сопровождавшемся конфликтом между российскими "казаками" и местными "ополченцами", ставшими на сторону жителей города.

Ранее также сообщалось о "голодных бунтах" в Енакиево и Торезе.