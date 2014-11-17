В Свердловске 2000 митингующих требовали вернуть Украину

Очевидцы сообщили корреспонденту informator.lg.ua , очень быстро митинг перерос в столкновения местных «ополченцев» с российскими «казаками».

Митингующие облили синей и жёлтой краской ворота военкомата, где размещена одна из комендатур «ополченцев», забросали камнями окна в городском ДК, также захваченном боевиками. Звучали призывы: «Валите из города! Уйдите за поребрик!»

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Во время митинга возле исполкома появилась надпись «Свердловск — это Украина!» Вмешаться пытались российские «казаки». Но были остановлены свердловскими «ополченцами», которые неожиданно перешли на сторону горожан. Активисты планируют собираться возле исполкома каждый день. В данный момент боевики проводят обыски по домам у активистов.

Ранее сообщались, что 17 ноября в первой половине дня в Свердловске начался стихийный митинг. Жители города собрались, чтобы выразить недовольство политикой боевиков.

За день до этого 16 ноября аналогичный митинг состоялся в Червонопартизанске. Причиной народных волнений стала тяжёлая социальная ситуация, сложившаяся на оккупированных территориях, причиной которой стала политика боевиков. В оккупированных регионах участились голодные обмороки и смерти от голода. В одном только Червонопартизанске за последнее время от голода умерло 64 пенсионера.