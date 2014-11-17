Прокуратура подозревает двух тюремщиков в избиении Тимошенко



Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как сказано в сообщении, «указанные сотрудники - заместители начальника колонии, 1977 и 1978 г.р., подозреваются в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)».

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По данным ГПУ, в ходе досудебного расследования установлено, что отмеченные лица вечером 20 апреля 2012 года при отсутствии медицинских показаний для экстренной госпитализации, а также предусмотренного статьей 117 Уголовно-исполнительного кодекса Украины принудительной транспортировки в лечебное учреждение, незаконно и противоправно применили к осужденной Тимошенко физическое насилие.

В соответствии с результатами медицинской экспертизы, своими противоправными действиями подозреваемые нанесли Тимошенко легкие телесные повреждения, отмечается в сообщении.