Житель Горловки наглядно показал, как боевики обстреливают город (видео)

Мужчину возмутили заявления боевиков и российских телеканалов, которые обвинили во всем украинскую армию. Он показал воронки от снарядов, направление стрельбы и доступно объяснил, что они физически не могли этого сделать. Также он отмечает, что это не единственный «промах» боевиков ДНР, сообщает informator.lg.ua.

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«Помнится, еще четыре месяца назад нам говорили, если вы ступите в Евросоюз, все шахты и заводы позакрываются, работы у нас не будет и вот, вуаля: в Евросоюз мы не вступили, но ни один завод у нас в Горловке, ни одна шахта не работает. Их просто затопили! Люди пришли сюда не созидать, а разрушать. «Стирол» закрыт, шахты затоплены, машзавод имени Кирова стоит. Люди поуезжали некому работать», описывает ситуацию в Горловке мужчина.

Он отмечает, что ведет съемку вдали от домов, как как если его заметят, то могут посадить в подвал.

«Ребята, россияне, еще раз вам говорю: забирайте своего Гиркина, Беса, Стрелкова. Пусть у вас строят народные республики новые, создают, разрушают мосты, инфраструктуру городов ваших пусть разрушают. А нас оставьте в покое!», резюмирует горловчанин.