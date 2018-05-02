Годовщина одесской трагедии: в Украину не пустили пропагандистов из Италии, Чехии и РФ

Гражданин Италии под видом фотографа в свое время находился на оккупированном Донбассе, а гражданин Чехии оказался журналистом политического издания, который также искажал информацию.

В течение 1 мая Государственная пограничная служба не допустила въезд в Украину пророссийски настроенных лиц – граждан Италии, Чехии и России. Все они направлялись в Украину «освещать» события 2 мая в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. "Двое иностранцев не пропущены через границу в аэропорту «Борисполь» на основании информации, которая поступила от других правоохранительных органов. Речь идет о том, что не пропущенные граждане Италии и Чехии неправдоподобно освещали события, которые происходили в течение последнего периода в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что гражданин Италии под видом фотографа в свое время находился на территории оккупированного Донбасса и неоднократно выступал на так называемом телевидении «Оплот TV». В программах он озвучивал откровенно лживую информацию о ходе событий на Востоке Украины. А не пропущенный в Украину гражданин Чехии оказался журналистом политического издания, который также искажал информацию и ложно освещал события, которые происходят в Украине.

Читайте такжеГодовщина трагедии 2 мая в Одессе: на Куликовом поле между оппонентами происходят словесные перепалки

"Кроме того, еще одного гражданина России сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в нашу страну уже по результатам беседы. Ведь он не смог подтвердить цель своей поездки. Россиянин прибыл с двумя детьми как представитель фирмы по продаже дизайнерской одежды, а на самом деле оказался политическим обозревателем российского издательства", - добавили в ведомстве.

Всех троих иностранцев вернули обратными рейсами.

Ранее сообщалось, что в Одессе сегодня проходили мероприятия, посвященные четвертой годовщине уличных столкновений и пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, унесших жизни 48 человек.