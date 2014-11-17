Украина подписала с ЕС соглашение о консультативной Миссии по реформе сектора безопасности

Подписание состоялось в понедельник в Брюсселе во время визита главы украинской дипломатии, передает собственный корреспондент УНИАН.

Соглашение содержит 19 статей и определяет правовой порядок развертывания Миссии и ее функционирования на территории Украины. Положениями соглашения охвачены такие вопросы как правила пересечения персоналом Миссии границы и передвижения по территории Украины, привилегии и иммунитеты персонала и Миссии в целом, предоставляемых на период их функционирования в Украине, урегулированы вопросы найма местного персонала, а также осуществления уголовной юрисдикции по отношению к персоналу Миссии. Отдельно определены механизмы сотрудничества и доступа к информации, в том числе, применения Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о процедурах безопасности от 13 июня 2005 г. в контексте обмена информацией с ограниченным доступом.

Читайте такжеПредставитель Украины при ЕС: За всю историю ЕС никогда не оказывал такой мощной поддержки другим государствам, которую получает УкраинаКак сообщалось ранее, 22 июля решением Совета ЕС по иностранным делам начат процесс развертывания Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины. После этого начались переговоры между Украиной и ЕС относительно Соглашения относительно правового статуса Миссии, которая является обязательным документом для начала ее деятельности.

Основной целью деятельности Миссии является усиление возможностей Украины относительно урегулирования кризисов путем реформирования правоохранительных органов с приоритетом на обеспечение верховенства права с целью восстановления доверия и поддержки населения, а также совершенствование системы управления правоохранительными органами с обеспечением демократического контроля.