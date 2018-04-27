ПАСЕ приняла резолюцию по противодействию гибридной войне - Арьев

Гибридная война может дестабилизировать и подорвать цели общества и повлечь многочисленные жертвы, говорится в резолюции.

Парламентская ассамблея Совета Европы 26 апреля приняла резолюцию по противодействию гибридной войне.

Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

«Ассамблея с озабоченностью отмечает, что сегодня государства все чаще сталкиваются с явлением "гибридной войны", что создает новый тип угрозы на основе сочетания военных и невоенных средств, таких как кибератаки, кампании массовой дезинформации, в том числе фальшивые новости, в частности в социальных сетях, нарушение коммуникаций и других сетей и многие другие. Кибернетические удары особенно опасны, поскольку они могут поразить стратегическую инфраструктуру страны, такую как система управления воздушным движением или атомные станции. Поэтому гибридная война может дестабилизировать и подорвать цели общества и повлечь многочисленные жертвы. Широкое использование этих новых тактик, особенно в сочетании, вызывает обеспокоенность относительно адекватности существующих правовых норм», – цитирует резолюцию Арьев на своей странице в Facebook.

"Ассамблея выражает глубокую обеспокоенность по поводу многочисленных случаев массовых кампаний по дезинформации, направленных на подрыв безопасности, общественного порядка и мирных демократических процессов. Существует чрезвычайно важная потребность в разработке инструментов для защиты демократии от "информационного оружия", сохраняя при этом свободу слова и свободу средств массовой информации", - говорится в резолюции.

По словам Арьева, это уже вторая за неделю резолюция, из тех, что он готовил, направленная на борьбу с информационными атаками источников гибридных войн, главным из которых является Россия.