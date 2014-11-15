Яценюк объяснил, для чего предложил конкретные кандидатуры на должность министров

Об этом он заявил в прямом эфире программы “Шустер-Live” на Первом национальном в пятницу вечером.

“Принципа квот, именно политических квот (при формировании правительства - УНИАН) быть не может, должен быть принцип политической ответственности. Сегодня на рассмотрение страны я обратился с просьбой к коалиции и фракций, с просьбой того, что нельзя назначать новое правительство “под столом”, нельзя, чтобы новый состав Кабинета министров узнали за пять минут перед голосованием в стенах Верховной Рады... Сегодня на общественное рассмотрение был предложен, это не то, что предложенный пакет, это была просьба, просьба начать публичное обсуждение”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции Яценюк предложил политическим силам, которые создают парламентскую коалицию, делегировать на должности министров ряд конкретных кандидатур.

Так, на должность вице-премьера по региональной политике Яценюк предложил делегировать Владимира Гройсмана; на должность вице-премьера по вопросам АПК Ивана Мирошниченко; на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам Игоря Жданова; на должность министра внутренних дел - Арсена Авакова; на должность министра финансов Виталия Лисовенко; на должность министра юстиции - Павла Петренко; на должность министра по вопросам агрополитики - Леонида Козаченко; на должность министра экономики Дмитрия Шимкива; на должность министра образования и науки - Сергея Квита; на должность министра энергетики Андрея Коболева; на должность министра культуры - Евгения Нищука; на должность министра здравоохранения - Василия Лазорищинца; на должность министра социальной политики Павла Розенко; на должность министра молодежи и спорта - Дениса Силантьева; на должность министра экологии - Анну Гопко; на должность председателя Госкомтелерадио Юрия Стеця.

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Что касается президентской квоты - должностей министра обороны и министра иностранных дел - то Яценюк отметил, что его политическую силу устраивают нынешние главы этих ведомств, назначенные Петром Порошенко - Степан Полторак и Павел Климкин.

“Они получают полную поддержку нашей политической силы”, - сказал он.

Относительно кандидатуры министра инфраструктуры Яценюк отметил, что по ней нужно провести дискуссию.

Кроме того, премьер заявил, что у его политической силы есть кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции, однако пока что “Народный фронт” не будет обнародовать фамилию.

“У меня есть мнение пригласить на эту должность одного из европейских лидеров, но объявим о окончательное решение после завершения переговоров с теми лидерами, которые привели европейские страны к членству в ЕС”, - сказал Яценюк.