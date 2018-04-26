Винницкий облсовет отклонил предложение относительно флагов ОУН на админзданиях

Во время голосования в сессионном зале не было депутатов из фракций политических партий «УКРОП», «Батькивщина» и «Свобода».

Депутаты Винницкого областного совета не поддержали предложение о поднятии флага ОУН в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы на административных зданиях.

Как передает УНИАН, для принятия соответствующего решения не хватило кворума – за него проголосовали 30 из 44 присутствующих на сессии депутатов.

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Отсутствие кворума обусловлено тем, что во время голосования в сессионном зале не было депутатов из фракций политических партий «УКРОП», «Батькивщина» и «Свобода».

В частности, в проекте решения предлагалось в знак памяти героев национально-освободительной борьбы революционный флаг ОУН поднимать в траурном оформлении, то есть с прикреплением траурной ленты.

Также данным решением депутаты планировали рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности и общественным объединениям области вывешивать революционный флаг ОУН.

Данным проектом определены даты, когда именно должен быть поднят траурный флаг ОУН: это 1 января – день рождения Степана Бандеры; 3 февраля – создание ОУН; 5 марта – годовщина со дня смерти Романа Шухевича; 21 мая – день памяти жертв политических репрессий; четвертое воскресенье мая – Праздник Героев; 14 июня – День рождения полковника армии УНР Евгения Коновальца; 30 июня – провозглашение Акта восстановления Украинского государства и день рождения Романа Шухевича; 30 июля – создание Украинской военной организации (УВО); 14 октября – День защитника Украины, день создания УПА.

Напомним, в марте депутаты Львовского городского совета приняли постановление об использовании красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории города.