Тимошенко выразила сочувствие депутатам демократической коалиции

Демократическая коалиция стала заложником политического сговора о переформатировании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Я убеждена, что все это блокирование поддерживается достаточно тщательно теми, кто все еще мечтает о переформатировании коалиции, и кто мечтает о том, что дестабилизация в парламенте может отстранить от власти демократическую команду. Поэтому я хочу выразить сочувствие депутатам демократической коалиции, которые стали заложниками всех теневых политических сговоров», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр убеждена, что работа парламента блокируется искусственно.

«Мне очень жаль, что парламент превратился в среду локального политического кризиса, но это не мешает правительству системно и нормально работать, это не мешает нам наводить порядок», - добавила она.

«Правительство будет центром украинской стабильности», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.