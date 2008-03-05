У Балоги думают, что Тимошенко ищет конфликта, а не истины

Украина втягивается в газовую войну с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК прокомментировал принятое на сегодняшнем заседании Кабмина решение оформлять весь газ, которые поступает в Украину, на НАК “Нафтогаз Украины”.

“Мой личный комментарий – мы втягиваемся в газовую войну с Россией с очень неопределенными последствиями”, - заявил А.ШЛАПАК.

Он отметил, что такой конфликт возможен только в том случае, когда переговоры зайдут в абсолютный тупик.

“Я лично считаю, что далеко не все переговорные возможности сегодня использованы. Речь идет о создании СП, и то, что россияне хотят 50%, а мы говорим, что и 25% вам достаточно, потому что вы и раньше это имели – это вопрос переговоров… И о других вещах можно сейчас говорить. И если об этом не может договориться первый заместитель главы “Нафтогаза”, это не означает, что мы должны остановить переговоры и начать военные действия”, - подчеркнул А.ШЛАПАК.

По его словам, пока не исчерпаны - Президент отметил это в своей телеграмме (на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО - УНИАН) - возможности для проведения переговоров, подобные действия совершать не стоит. По мнению А.ШЛАПАКА, они были бы оправданы в том случае, если бы было четко ясно, что на наивысшем правительственном уровне не удалось достичь результатов, о которых договаривались президенты Украины и России.

“По моему мнению, так бы было правильно и логично поступать”, - сказал А.ШЛАПАК.

На сегодняшний же день, по его мнению, “правительство не ищет истины, а ищет конфликта”.

Как сообщал УНИАН, сегодня источник в правительстве со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина, принятое на заседании в среду, сообщил журналистам, что Кабинет министров Украины решил передать с 1 марта исключительное полномочие по реализации импортного природного газа НАК «Нафтогаз Украины».