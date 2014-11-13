Сорос назвал оптимальным решением оставить Яценюка премьером

Такое мнение высказал американский миллиардер Джордж Сорос в интервью "Украинской правде". "Оптимальным решением было бы назначение Арсения Яценюка премьер-министром, а Владимира Гройсмана вице-премьером, отвечающим за децентрализацию власти, электронное управление и реформу государственной службы. Но другие варианты также возможны", - сказал Джордж Сорос.

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По его мнению, Александр Турчинов был бы хорошим спикером Верховной Рады, но это было бы несовместимо с Арсением Яценюком в качестве премьер-министра, поскольку дало бы слишком много власти одной политической силе.

"Одновременно коалиция должна определить приоритеты для проведения решительных реформ и достичь согласия в отношении принципов функционирования самой коалиции", - подчеркнул Джордж Сорос.

По его словам, все это можно было бы сделать в ноябре, потому что много подготовительной работы уже было проведено под эгидой Национального совета реформ при участии Стратегических совещательных групп, которые сотрудничают с различными министерствами.

"Состав правительства и его программа могут быть утверждены Радой в начале декабря, и сразу же следует представить программу Евросоюзу в виде запроса о финансовой и технической поддержке", - сказал миллиардер.

Приоритетами программы должны стать радикальная реформа государственного аппарата и судебной системы, с особым акцентом на энергетическом секторе, считает Джордж Сорос.