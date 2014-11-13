ЕС постоянно контактирует с РФ по решению конфликта в Украине

Официальный Брюссель также тщательно отслеживает развитие событий на Донбассе и в понедельник, 17 ноября, примет решение, как на это реагировать, сообщила в Брюсселе пресс-секретарь верховного представителя ЕС Фредерики Могерини Майя Косьянчич, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Мы находимся в контакте с российским представительством в контексте поиска политического урегулирования украинского кризиса и регулярно говорим, какова наша позиция", - сказала она.

Отвечая на вопрос, на каком именно уровне происходят эти контакты, Майя Косьянчич детализировала, что есть несколько возможных уровней: "политические контакты, контакты в Москве и, если необходимо, контакты в Брюсселе". "Ми используем все дипломатические каналы, чтобы найти разрешение кризиса в Украине", - подчеркнула она.

По ее словам, ЕС владеет информацией о том, что именно происходит на востоке Украины. "У нас есть собственная информация, которую мы получаем из разных источников, например, от делегации ЕС в Украине. Мы также имеем информацию из других источников – ОБСЕ, НАТО", - отметила Майя Косьянчич.

Она также напомнила, что именно ситуация на востоке Украины и возможная на это реакция ЕС будет предметом обсуждения министров иностранных дел в следующий понедельник.