ЕС ожидает от РФ полного вывода из Украины войск, оборудования и оружия

Об этом заявила сегодня в Брюсселе представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Мы приняли во внимание это заявление. Это - давний запрос ЕС о том, чтобы Россия отвела свои войска от границы. Но что действительно важно, так это уважение к украинской территориальной целостности, суверенитету. В этом плане отвод российских сил от границы может быть положительным, но мы убеждены, что Россия должна отвести свои силы, оборудование и вооружение непосредственно с украинской территории. Это запрос, который уже долго просит выполнить ЕС», - заявила она.

Читайте такжеЕС обеспокоен обстрелами Донецка и продолжением боевых действий на ДонбассеПо словам Косьянчич, «политическое и стабильное разрешение текущего кризиса в Украине является главным вопросом, который мы обсуждаем на высшем уровне с президентом Путиным». «Мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы достичь этого. Первый приоритет - полная имплементация Минского протокола и выполнение соглашений, начиная с полного уважения до прекращения огня и дальнейших шагов, которые должны быть сделаны», - отметила пресс-секретарь Эштон.

Комментируя визит Путина в Сербию, Косьянчич подчеркнула, что Сербия - страна-кандидат, которая сейчас ведет переговоры с ЕС. «Мы ожидаем, что проевропейское направление Сербии будет подтверждено в ходе этого визита в Белград», - сказала представитель Эштон.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 12 октября, Путин приказал вернуть войска с учений в Ростовской области в места постоянной дислокации. Решение об отводе войск было принято во время рабочей встречи Путина с министром обороны Сергеем Шойгу.

Напомним, отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в конце ноября 2013 года стал первопричиной возникновения самых массовых за всю историю государства протестов. В результате в то время президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных евромайдановцев на Майдане Незалежности в Киеве, бежал в Россию.

РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе - практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибло как минимум 3 тыс. 660 человек, около 9 тысяч были ранены.