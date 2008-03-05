НУ-НС проведет экстренное заседание

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” проведет экстренное заседание в связи с заявлением Партии регионов о проведении акций протеста против вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что соответствующее заявление Партии регионов вызывало удивление у членов коалиции.

«Мы считаем, что это больше политическая поза, нежели политическая позиция», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что фракции коалиции готовы были пойти на компромисс относительно позиции парламента в вопросе вступления Украины в НАТО, однако Партия регионов отказалась от этого.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что можно было бы принять компромиссное постановление, в котором предусмотреть, что решение о вступлении Украины в НАТО принимается ВР только по результатам всеукраинского референдума, который может проводиться по народной инициативе, в соответствии с законом о всеукраинском референдуме. При этом, согласно постановлению, председатель ВР должен был сообщить Генеральному секретарю НАТО о принятом решении.

«Это и является компромиссом, к которому коалиция была готова еще в прошлую пятницу. Но я убежден, что Партия регионов имеет задачу не решения проблемы относительно НАТО, а смену формата коалиции, правительственный кризис и расшатывание ситуации в стране под любыми предлогами», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ зачитал заявление фракции ПР, в котором сказано, что Партия регионов не смогла достичь компромисса с коалицией и начинает акции протеста против вступления Украины в НАТО.

По его словам, Партия регионов «исчерпала резерв своих возможностей относительно поиска путей убеждения «помаранчевых» лидеров в губительности их позиции». Он подчеркнул, что теперь партия будет обращаться «за поддержкой к народу».