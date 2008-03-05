В Газпроме говорят, что ни копейки не должны Украине

ОАО «Газпром» (РФ) полностью расплатилось за транзит газа в Европу через Украину, заявил cегодня официальный представитель российского холдинга Сергей КУПРИЯНОВ.

«Несмотря на то, что «Нафтогаз» сознательно не выставляет счета, «Газпром» в полном объеме оплатил услуги транзита и готов продолжить переговоры», - сказал С.КУПРИЯНОВ журналистам, передает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, 3 марта вечером первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что российский "Газпром" с декабря 2007 года не платит за транзит российского газа по территории Украины.

Комментируя газовый конфликт между Украиной и Россией, А.ТУРЧИНОВ сказал: "В отличие от наших российских коллег, которые, к сожалению, поддерживают своих же посредников, Украина не шантажирует российский "Газпром". Хотя есть для этого основания".

"С декабря месяца российский "Газпром" ни копейки не перечислил "Нафтогазу" за обеспечение транзита российского газа. Но вы слышали, чтобы "Нафтогаз" сказал: если до 5 марта не будут проведены расчеты, мы перекрываем вам газ?", - добавил он.

Как сообщалось, 4 марта "Газпром" сократил поставки природного газа в Украину еще на 25% от обычного объема поставок, доведя общее сокращение поставок топлива до 50%.

"Газпром" объясняет принятие такого решения тем, что до сих пор не урегулированы вопросы по задолженности за потребленный газ и подписанию контрактов на 2008 год.

"Нафтогаз Украины" считает, что ограничение поставок газа в Украину противоречит главному принципу технических условий взаимоотношений между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в газовой сфере, а именно: обеспечению бесперебойного и безаварийного транзита российского газа для европейских потребителей, при условии обеспечения газового баланса Украины.

Компания заявляет, что может гарантировать бесперебойный транзит для европейских потребителей до тех пор, пока это не будет угрожать энергетической безопасности Украины.

В случае, если "Газпром" продолжит грубо нарушать технические соглашения между двумя странами, снижая объемы поставок газа в Украину, "Нафтогаз Украины" оставляет за собой право перейти к адекватным действиям для защиты интересов потребителей Украины.