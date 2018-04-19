"Очередной лохотрон": прокремлевский блогер назвал аннексированный Крым "помойкой"

"Коктебель банально угробили, а виновных покрывают местные власти, которых назначили заинтересованные чиновники", - пишет блогер.

Российский блогер Александр Горный, являющийся ярым сторонником аннексии Крыма, заявил, что в результате деятельности оккупантов в Крыму полуостров оказался в катастрофическом состоянии, что особенно касается курортных городов.

Об этом он написал в своем блоге на "Эхе Москвы".

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Так, Феодосии и Коктебелю был нанесен непоправимый ущерб, заявил блогер. По его словам, так называемые власти никак не отреагировали на затопление Коктебельской бухты нечистотами.

«Я просто обстучался о пороги Совмина и приемную Аксенова, что бы крымские власти обратили внимание и минимизировали последствия произошедшего, но результат нулевой. Местные феодосийские и коктебелевские чиновники осознанно закрыли глаза на произошедшее, дабы избежать скандала… Коктебель банально угробили, а виновных покрывают местные власти, которых назначили заинтересованные чиновники из Совмина», — пишет Горный.

«Феодосия и Коктебель ярчайший пример импотентности крымских властей. Регион за 4 года просто убит в хлам, кадровая чехарда из приближенных и карманных чиновников, как итог — люди больше не верят «властям», — добавил он.

Как сообщал УНИАН, ученый предрек Крыму чрезвычайную ситуацию из-за нехватки воды. Проблема водоснабжения Крыма не решена и не может быть решена, пока не заработает Северо-Крымский канал, отмечает ученый.