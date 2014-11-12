США заявляют о наличии доказательств присутствия российской армии на территории Украины



Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Дипломат напомнила, что в Минске Россия обязалась вывести всю свою военную технику из Украины.

При этом, она выразила обеспокоенность, что Россия постоянно направляет в Украину все больше сил и военного снаряжения и имущества через государственную границу.

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”Россия сохраняет свое военное присутствие на территории Украины с момента вступления в силу договоренностей о прекращении огня. У нас есть свидетельства того, что недалеко от одного из конвоев сепаратистов, работает российская военная техника, которую, по имеющимся данным, Россия не поставляет сепаратистам, а это означает, что ее используют российские вооруженные силы”, - отметила Пауэр.

Вместе с тем она подчеркнула, Россия якобы говорит о мире, а затем подогревает войну.