Сын Че Гевары приехал в оккупированный Крым и попал в базу "Миротворца"
17:52, 18 апреля 2018Политика
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В Крыму он заявил, что поддерживает незаконную аннексию Крыма Россией, а также открыл в Симферополе выставку архивных документов.
Эрнесто Гевара прибыл в Крым во вторник / фото myrotvorets.center/criminal/gevara-march-ernesto/
Сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары – Эрнесто Гевара Марч попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за незаконного визита в оккупированный Россией Крым.
Согласно сообщению, кубинского юриста и бизнесмена подозревают в сознательном нарушении государственной границы Украины, участии в пропагандистских акциях России, а также участии в попытках легализации аннексии Крыма РФ.
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По данным СМИ, Марч Гевара открыл в Симферополе выставку архивных документов в библиотеке имени Ивана Франко, посвященную отцу.
Как сообщалось, президент Сирии Башар Асад попал в базу данных "Миротворца" из-за посещения его детьми Крыма.
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