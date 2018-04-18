Сын Че Гевары приехал в оккупированный Крым и попал в базу "Миротворца"

17:52, 18 апреля 2018
Политика
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Эрнесто Гевара прибыл в Крым во вторник / фото myrotvorets.center/criminal/gevara-march-ernesto/

Согласно сообщению, кубинского юриста и бизнесмена подозревают в сознательном нарушении государственной границы Украины, участии в пропагандистских акциях России, а также участии в попытках легализации аннексии Крыма РФ.

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По данным СМИ, Марч Гевара открыл в Симферополе выставку архивных документов в библиотеке имени Ивана Франко, посвященную отцу.

Как сообщалось, президент Сирии Башар Асад попал в базу данных "Миротворца" из-за посещения его детьми Крыма.

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Теги: #Крым#Россия#Миротворец