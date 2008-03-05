Сегодня в Верховной Раде два именинника

5 марта во фракции КПУ двойной праздник - сразу двое нардепов отмечают дни рождения. Примечательно, что оба - новички, попали в Раду впервые, и раньше в политике замечены не были.

Сегодня 42 года исполняется бывшей фермерше из Крыма Марине Перестенко. 30-й день рождения отметит бывший шахтер из Донецкой области Евгений Волынец.

"Сегодня" связалась с именинниками, чтобы узнать, как они празднуют. Евгений Волынец признался, что день рождения хотел отметить с соратниками, но из-за партийных заседаний торжество отменили. "Решили просто собрать пару человек, которые так же, как и я, живут в отеле "Киев". Пойдем вечером после заседания фракции где-то посидеть". Нардеп рассчитывает, что торжество ему обойдется не более, чем в тысячу долларов (зарабатывает депутат около $ 2500).

Как рассказали в ресторане отеля "Киев", фуршет можно накрыть из расчета 300-400 гривен на человека без стоимости спиртного, так что собрать с десяток коллег экс-шахтеру удастся.

Как признался именинник, на день рождения он мечтает получить костюм ФК "Шахтер", и уже знает, что его невеста Юлия подготовила ему в подарок перстень-печатку. "Я у нее долго выпытывал, что она мне подарит, и она "раскололась". Нардеп говорит, что невесту увидит только на 8 марта, когда поедет на родину. "Некуда Юлю пока забрать, в отеле и самому тесно — комната всего 10 метров", — пожаловался Волынец.

А вот Марина Перестенко (одна из 8 незамужних депутаток Рады) собирается отмечать день рождения с любимым человеком. "Я не жду никаких материальных подарков, главное, чтобы праздник был для души", — сказала депутат.