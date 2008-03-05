В Госдуме РФ не советуют Украине покушаться на транзитный газ

Заместитель председателя Государственной думы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ призвал украинскую сторону "не покушаться" на объемы газа, предназначенного для экспорта в дальнее зарубежье, и занять конструктивную позицию в "газовом конфликте".

Как передает ИТАР-ТАСС, В.ЯЗЕВ выразил надежду, что в ситуацию вмешается Еврокомиссия, отметив, что "в Европейском союзе газовых предприятий есть понимание того, что в этом конфликте виновата украинская сторона".

По словам замглавы Госдумы, нынешняя ситуация - "прямое следствие внутриполитической обстановки в Украине". "Украинская сторона не выполняет достигнутые 12 февраля договоренности двух Президентов. До сих пор не создано совместное предприятие для реализации газа, нет контракта на поставки газа в 2008 году, нет расчета за поставленный уже газ", - сказал он.

В.ЯЗЕВ назвал действия "Газпрома" "адекватными ситуации и абсолютно правильными".

На вопрос, будет ли российская сторона сокращать и в дальнейшем поставки газа в Украину, если конфликтная ситуация продолжиться, В.ЯЗЕВ заявил: "Будет".

Как сообщал УНИАН, 4 марта "Газпром" сократил поставки природного газа в Украину еще на 25% от обычного объема поставок, доведя общее сокращение поставок топлива до 50%.

"Газпром" объясняет принятие такого решения тем, что до сих пор не урегулированы вопросы по задолженности за потребленный газ и подписанию контрактов на 2008 год.

В свою очередь "Нафтогаз Украины" считает, что ограничение поставок газа в Украину противоречит главному принципу технических условий взаимоотношений между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в газовой сфере, а именно: обеспечению бесперебойного и безаварийного транзита российского газа для европейских потребителей при условии обеспечения газового баланса Украины.

Компания заявляет, что может гарантировать бесперебойный транзит для европейских потребителей до тех пор, пока это не будет угрожать энергетической безопасности Украины.

В случае если "Газпром" продолжит грубо нарушать технические соглашения между двумя странами, снижая объемы поставок газа в Украину, "Нафтогаз Украины" оставляет за собой право перейти к адекватным действиям для защиты интересов потребителей Украины.