СНБО: Активность боевиков концентрируется на трех направлениях (карта АТО)

В течение прошедших суток активность боевиков концентрировалась на Донецком, Дебальцевском и Луганском направлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, позиции украинских военных на территории Донецкого аэропорта боевики трижды обстреляли из артиллерии и стрелкового оружия. Из минометов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции сил АТО возле населенных пунктов Ленинское, Майорское и позиции возле станции «Химик» в Авдеевке.

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В районе Дебальцево боевики из минометов и гранатометов обстреляли три опорных пункта сил АТО и позиции возле Каменки. Под пгт Чернухино украинские позиции были обстреляны из установок «Град» и минометов.

На севере зоны АТО возле Сокольников, Станицы Луганской и Счастья боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО из установок «Град» и минометов. Также из минометов обстрелян опорный пункт сил АТО возле Ольхового.

На Первомайском направлении из реактивных установок «Град» и минометов боевики обстреляли блокпост Национальной гвардии возле Крымского и из минометов позиции вблизи Золотого.

Под Мариуполем террористы обстреляли из артиллерии и стрелкового оружия ротный опорный пункт сил АТО вблизи Гранитного.

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