События недели: версия читателей УНИАН - США и Россия на пороге войны, Кремль добивают санкциями и возня вокруг Северного потока-2

На этой неделе перед человечеством замаячила угроза вооруженного противостояния двух крупнейших ядерных держав в мире, которое очень быстро может перерасти в неконтролируемый обмен ядерными ударами, грозящий уничтожить нашу цивилизацию. Все началось с того, что в Сирии, в окруженном правительственными войсками городе Дума, снова было применено химическое оружие. В результате, по ориентировочным данным, погибли около 70 человек, в том числе дети, более 500 человек пострадали. Как утверждает оппозиция, контейнеры с химическим оружием были сброшены с вертолета, которые есть только у правительственных войск. Запад обвинил в этой атаке войска режима Асада и помогающую ему Россию. В Кремле предсказуемо сделали обиженное лицо и отвергли все обвинения, мол, обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в Думе используются для разворачивания не только антисирийской, но и антироссийской кампании.

Ну, а попутно Кремль решил сыграть на опережение и пригрозил тяжелыми последствиями, если за сообщениями о химатаке со стороны других стран последуют силовые действия против Сирии, «где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие».

Однако после того, как весь мир облетели кадры с последствиями химатаки, на которых видны задыхающиеся люди и бьющиеся в конвульсиях дети, президент США Трамп предупредил, что Вашингтон выяснит подробности совершенного 7 апреля злодеяния против мирного населения и «накажет» виновных. Как в таком случае «наказывают» виновных, мы все прекрасно знаем - год назад США уже нанесли ракетный удар по позициям войск режима Асада как раз после очередного применения химического оружия. Тогда Россия стерпела, а ее пропагандистская машина быстро запудрила головы своим телезрителям, рассказав, как они снова всех обыграли. На этот раз Кремль наговорил уже столько (особенно после заявления посла РФ в Ливане о том, что Россия будет сбивать американские ракеты и наносить удары по источникам огня), что просто утереться не получится – никто не поймет.

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После обмена такими заявлениями, события стали развиваться с пугающей стремительностью. После провала заседания Совбеза ООН по химической атаке в Сирии, Белый дом заявил, что США возлагают ответственность за атаку на Москву, а Трамп на своей страничке в Твиттер анонсировал ракетный удар по Сирии, призвав Россию готовиться к встрече новых и умных американских ракет, так как нельзя поддерживать «животное», которое травит газом свой народ и наслаждается этим.

Далее в СМИ появились сообщения о приближении к берегам авианосцев и ракетных эсминцев США. В то же время в Сирии войска Асада приступили к эвакуации своей авиации на российскую авиабазу Хмеймим, а также был эвакуирован главный штаб армии Асада. Русские, в свою очередь, вывели из порта Тартус в море свои боевые корабли (у причалов они могут быть легкой мишенью), привели в боевую готовность Черноморский флот, ударные войска и силы ПВО. Над российской авиабазой стали фиксировать патрулирующие российские бомбардировщики Су-34, вооруженные противокорабельными ракетами. Гражданские авиакомпании были предупреждены о возможном авиаударе по Сирии в течение 72 часов, после чего небо над Сирией опустело. Все замерли в ожидании.

Но время шло, а ничего особенного не происходило. После «апокалиптического» заявления Трампа, у него в Твиттер появилось довольно «миролюбивое» заявление, которое заставило всех задуматься, что вообще происходит у него в голове. Так, по его словам, хоть отношения с Россией и стали хуже некуда, не сравнить даже с Холодной войной, однако США могут легко помочь российской экономике, давайте, мол, работать вместе, а также остановим гонку вооружений. Спустя еще какое-то время Трамп выкатил новый твит, которым еще больше запутал всю мировую общественность. Он заявил, что никогда не называл сроки удара по Сирии, а произойти это может «либо очень скоро, либо совсем не скоро». И вообще, «США под моим руководством проделали огромную работу по освобождению региона от ИГИЛ. И где наше «Спасибо, Америка?»», - написал Трамп.

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Можно было бы, конечно, посмеяться, как это сделали соцсети, заподозрившие Трампа в биполярном расстройстве, если бы ситуация не была настолько серьезной.

Эксперты, впрочем, объясняют такое поведение Трампа, да и саму задержку ударов по Сирии, довольно просто. Они считают, что президент США явно настроен серьезно, и какой-то удар по Сирии будет нанесен. Причем, главная цель, наверное, не Асад, а Путин, которому Трамп, считающий себя мастером заключать сделки, явно пытается таким силовым путем навязать подходящее Америке широкомасштабное соглашение.

«Сначала идет угроза, а потом предложение, от которого, как полагает Трамп, трудно отказаться. Санкции будут сняты «легко», Россия получит инвестиции и технологии, многолетняя экономическая стагнация закончится, но надо «сдать» Асада. Еще, очевидно, надо сдать «донбасские республики» — безусловно, выполнить Минские соглашения, и всем будет хорошо. В случае отказа — полетят ракеты», - так, например, считает военный обозреватель «Новой» Павел Фельгенгауэр.

Ну, а сама задержка с ударами, кроме, безусловно, каких-то непубличных политических торгов и контактов по военной линии между сторонами, где наверняка обговариваются координаты, куда бить так, чтобы русским было не очень больно, и они могли выйти из этой некрасивой истории, не совсем потеряв лицо, связана с еще рядом факторов.

По политическим соображениям, США хотят, чтобы в «наказании» Асада приняло участие как можно больше стран. Но крылатыми ракетами в необходимом количестве располагают только американцы, еще немного есть у Великобритании. Остальным странам, желающим принять участие в «порке», надо будет задействовать авиацию, а для ее безопасного использования сначала надо подавить сирийские ПВО, которые Россия выстраивала несколько лет. Это раскроет технические возможности США по уничтожению современных российских систем ПВО, кроме того, может привести как к потерям со стороны США, так и потерям среди российских военных, что, в свою очередь, грозит перерастанием локальной стычки в глобальную катастрофу. Поэтому перед нанесением ударов потребовалось время для проработки согласованного варианта со своими союзниками.

С большой долей вероятности, удар все-таки будет нанесен, и он, вероятно, будет ограниченным, что позволит каждой стороне заявить о своей победе и разойтись по домам. По крайне мере, очень хочется на это надеяться.

Еще одной историей, за которой следили наши читатели, стали новые санкции США, введенные против российских олигархов и представителей кремлевских элит. Как объяснили в Департаменте казначейства США, они введены «за дестабилизационную деятельность их (российского) правительства во всем мире».

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Под санкции попали как физические лица, так и российские компании. Фигурантом санкционного списка стал, среди прочих, Олег Дерипаска - его активы в США будут заморожены, гражданам и компаниям США запрещается вести с ним какой-либо бизнес.

В итоге, только за полдня после объявления о введении санкций, российские олигархи потеряли около 9 миллиардов долларов, а одна из крупнейших российских компаний «Русал», принадлежащая олигарху Олегу Дерипаске, может объявить технический дефолт. Ее акции только на гонконгской бирже упали более, чем на 50%, и продолжают дешеветь. На новые санкции отреагировал и российский рубль, курс которого обвалился более, чем на 10% по отношению к доллару и евро, упав до двухлетнего минимума.

В ответ на новую порку со стороны США Кремлю не осталось ничего, как разразиться бессильной истерикой, заявляя о «деградации американской демократии», и рассказывать, что «наше дело правое», мы «всех победим», и «на уступки никогда не пойдем».

Здесь интересно поведение украинских властей. На пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине наш Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Украина введет санкции в отношении ряда российских олигархов, которые будут гармонизированы с новыми антироссийскими санкциями Минфина США.

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«Безусловно, в состав санкций будет привлечен и господин Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодняшний день являются ключевыми участниками российских процессов, в том числе и по активной работе в Крыму и по поставкам оружия вооруженным силам РФ», - заявил Порошенко, пафосно добавив, что «реакция Украины будет очень быстрой и решительной».

Это заявление вызывает очень смешанные чувства. Получается, что для «быстрой и решительной реакции» нам понадобились действия со стороны США. А раньше, все эти четыре года, наши правители что, не знали и не догадывались о существовании Дерипаски и других российских олигархов, которые, с одной стороны, имеют предприятия в Украине и ведут с нами дела, а, с другой стороны, финансируют мерзкие делишки Кремля? Что нам мешало ввести эти санкции год назад, два, три? От этой истории просто несет какой-то вторичностью и подхалимством.

Также аудитория УНИАН следила за дипломатической битвой, развернувшейся вокруг строительства Северного потока-2. После того, как стало известно о выданном Германией разрешение на строительство трубопровода, Порошенко дал интервью немецкой газете Handelsblatt, в котором назвал его политической взяткой за лояльность России, напомнив, что Москва – это «крайне ненадежный партнер» и отметив, что реализация проекта Северный поток-2 приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, а также нанесет ей огромный ущерб.

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Проблема строительства трубопровода в обход Украины обсуждалась и на переговорах Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. На совместной пресс-конференции Меркель пыталась всех убедить, что интересы Украины будут обязательны учтены, и она об этом даже предупреждала Путина.

«Я вчера во время телефонного разговора с российским президентом сказала, что не может такого быть, чтоб из-за Северного потока-2 Украина практически не будет иметь никакого значения как транзитная страна природного газа», - подчеркнула Меркель.

Она признала, что для Украины вопрос транзита газа имеет стратегическое значение. «Я подчеркнула, что проект Северный поток-2 без того, чтобы мы выяснили, как будет выглядеть ситуация с украинским транзитом, по нашему убеждению, это невозможно. То есть, вы видите, что это не только экономический проект, это также учитывает политический фактор. Мы и в дальнейшем будем оставаться в контакте и будем обмениваться мнениями», - отметила Меркель, и отправила успокоенного Порошенко домой.

Наш «Нафтогаз» выразил радость по поводу заявления Меркель, назвав хорошей новостью тот факт, что Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте Северный поток-2.

Однако, по моему личному мнению, радоваться здесь нечему, поскольку все это просто слова, не закрепленные никакими гарантиями. На деле же угроза реализации Северного потока-2 становится все более реальной.

На этом фоне наши читатели пропустили интересное сообщение Гройсмана, который вдруг озаботился проблемой трудовой миграции.

Как известно, из-за ряда причин - низкого уровня зарплат, девальвации, коррупции и так далее - трудоспособные украинцы, не видя перспектив дома, стали массово выезжать на заработки в другие страны. По данным Bloomberg, более 1 миллиона украинцев с 2015 по 2017 год мигрировали на заработки за границу. Большая часть - в Польшу. А по данным Института экономики и прогнозирования НАН Украины, наша страна, начиная с 2015 года, недополучает ежегодно около 40 млрд грн, в связи с такой трудовой миграцией украинцев.

Видимо, прошло время, и проблема дефицита рабочих рук в Украине встала настолько остро, что до наших чиновников дошло: пора бы уже что-то начинать предпринимать. А то, с такими успехами, скоро не с кого налоги будет собирать.

Так вот, Гройсман решил, что остановить трудовую миграцию не только можно, но и нужно. По его словам, сегодня в промышленности есть огромный интерес со стороны бизнеса, который заходит и строит новые производства. Но инвесторам не хватает квалифицированных рабочих кадров.

«Что тут скрывать, когда мы видим, что есть серьезная миграция трудовых людей, которые ищут работу в Европе и в мире. Ищут, потому что там есть нормальные условия работы, с одной стороны, с другой стороны - выше заработная плата», - заявил глава правительства.

«И здесь вопрос высшего профтехнического образования выходит на передний план. Мы начали модернизацию программ обучения. Эта программа уже второй год подряд работает. В этом году мы на нее направим 100 миллионов гривен», - отметил Гройсман.

Это все, конечно, хорошо, он молодец, 100 миллионов выделил на подготовку. Остается только вопрос – на подготовку специалистов для какой страны выделяется в этом году 100 миллионов? Почему на первый план выходит вопрос профтехнического образования, а не уровня заработной платы?

Пропустили наши читатели и еще одну довольно важную историю, доходчиво объясняющую, кому в Украине жить хорошо. Как выяснилось, ушлая команда друга Порошенко Игоря Кононенко, в лице компании с символическим названием «Петро-консалтинг», вне конкурса получила спецзразрешение на разработку литиевого месторождения, которое оценивают в 2,5 миллиарда долларов. Литий на данный момент считается «металлом будущего». Он используется в производстве батарей для мобильных телефонов, компьютеров, и электромобилей. С появлением Теслы, началом эры электромобилей и резким ростом спроса на литиевую руду, такие месторождения можно считать стратегическими для страны и очень лакомыми кусками.

Для обычных людей в Украине информация о литии, даже общая – о количестве запасов, засекречена СБУ. Что не мешает приближенным к Банковой знать достаточно, чтобы втихую, без конкуренции и конкурса, за копейки прибрать к рукам такие «вкусные» месторождения. Как написано в Конституции, недра принадлежат народу Украины, а распоряжаться ими от имени народа могут органы государственной власти – то есть наши достойные друзья из числа тех, кто сполна воспользовался плодами победы Революции достоинства. Судя по этой истории, они-то о народе и стране точно «не забудут».

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН