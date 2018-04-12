«Северный поток-2» будет финансировать российскую армию - Яценюк

Арсений Яценюк уверен, военная агрессия РФ не должна получать поддержки от западных партнеров.

«Российская военная агрессия дальше получает поддержку даже со стороны некоторых западных партнеров. Строительство «Северного потока-2», что имеет целью еще более усилить зависимость Европы от российского газа и профинансировать российскую армию, должно быть остановлено, - отметил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в четверг, 12 апреля, открывая 11-й Киевский безопасностный форум.

Арсений Яценюк подчеркнул, что в сверхсложные для свободного мира времена «необходимо держать единство»: «Это единство не только на словах, но и в очень жестких действиях. Это и санкции, и политический диалог, и военная сила. Это единство в том числе и в экономической политике».

«Российская военная агрессия дальше получает поддержку, как не странно, даже со стороны некоторых западных партнеров. Строительство «Северного потока-2», который забирает миллиарды долларов у граждан Украины, Польши, Словакии, который нарушает торговые отношения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки и направлен только на одно – как сделать еще большей зависимость Европы от российского газа и как профинансировать российскую армию, - должено быть остановлено», - подчеркнул он.

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«Здесь должно быть наше единство - так же не на словах, а в действиях», - сказал лидер «Народного фронта» .

Ежегодное международное мероприятие «Киевский Форум», основанное Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году, является платформой для дебатов по актуальным вопросам безопасности в Европе и Черноморском регионе.

Тема нынешнего Форума, который проходит в Киеве 12-13 апреля – «План регенерации для безопасного будущего». Более 400 международных и украинских лидеров, представителей политических, деловых и общественных кругов из более 20 стран мира обсудят глобальные опасные тенденции и вызовы в современных международных отношениях и важность Украины для региональной и европейской безопасности и демократии.