"Мы вышибаем дух из ИГ": Трамп рассказал об "очень скором" уходе войск США из Сирии

По словам Трампа, боевики ИГ полностью утратят занятую ими территорию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут в скором времени уйти из Сирии.

По словам хозяина Белого дома, это произойдет после разгрома террористической группировки «Исламское государство», передает CNN.

«Мы вышибаем дух из ИГ. Мы уйдем из Сирии, типа, очень скоро», — сообщил глава государства, добавив, что пусть теперь другие люди позаботятся об этом.

По словам Трампа, боевики ИГ полностью утратят занятую ими территорию. «Мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть», — добавил он.

В начале марта бывший помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для The National Interest призвал Трампа объявить о достигнутой в Сирии победе и поскорее вернуть американские войска домой.

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Он отметил, что США пришлось решать в Сирии слишком много задач, некоторые из них были изначально непосильными. Среди них борьба с группировкой «Исламское государство», сдерживание амбиций Турции, поддержка демократической оппозиции, сотрудничество с курдами, борьба с режимом Башара Асада. Помимо этого, пришлось разбирать отношения между воюющими друг с другом многочисленными вооруженными формированиями, некоторые из них можно считать террористическими.

И если США как-то удалось перетянуть на свою сторону курдов и разгромить отряды ИГ, то с остальными проблемами справиться не удалось, уверен автор статьи. Башар Асад остался у власти, гражданская война в Сирии продолжается, а соседние страны не отказались от своих геополитических интересов.

Бэндоу замечает, что в последнее время США вообще не получалось решать масштабных задач и добиваться всех поставленных целей. В качестве примера эксперт приводит случаи вмешательства американцев в дела стран Азии, Балкан, Африки и Ближнего Востока.