"Ограничивает аппетиты агрессора": Порошенко ожидает ''кремлевского доклада'' от ЕС

Президент надеется на решение по "кремлевскому докладу" со стороны европейских партнеров Украины.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность США за демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии и надежду на соответствующие решения по "кремлевскому докладу" со стороны европейских партнеров Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии! Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта", - заявил Порошенко.

Президент выразил уверенность, что сила санкций становится все более прочной и влиятельной. "Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора. И так будет, пока в Кремле наконец не поймут важности уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов. А также пока не произойдет полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!" - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции.

В списке - 210 человек. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В список, в частности вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, глава правительства Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров.

В разделе «другие высокопоставленные политические лидеры» указаны председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

В список попали руководители российских госкорпораций, в том числе руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

В числе олигархов в «кремлевском докладе» указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.