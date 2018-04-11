В МИД РФ ответили на заявление Трампа о готовящемся ударе США по Сирии

В России считают, что "умные ракеты" США могут уничтожить все доказательства применения химоружия в Сирии.

В МИД РФ ответили на заявление президента США Дональда Трампа о готовящемся ударе США по Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "умные ракеты" США, о которых говорит Трамп, могут уничтожить все доказательства применения химоружия в Сирии.

Об этом Захарова написала на странице в Facebook.

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"Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории. А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?",- заявила Захарова.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут славные, новые и "умные". Не надо поддерживать "газовое животное-убийцу", которое убивает своих граждан и получает удовольствие", - написал Трамп.

Напомним, что в марте российская авиация разбомбила лагерь беженцев в сирийском Идлибе. В результате авиаударов погибли 20 мирных жителей, 16 из них - дети.