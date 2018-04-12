Принуждение Путина к "большой сделке": эксперт объяснил "странные" твиты Трампа

Эксперт утверждает, что Трамп пытается таким силовым путем навязать Путину подходящее ему широкомасштабное соглашение.

Трамп явно настроен серьезно и какой-то удар по Сирии будет нанесен. Причем главная цель, наверное, не Асад, а Путин, которому Трамп, считающий себя мастером заключать сделки, явно пытается таким силовым путем навязать подходящее широкомасштабное соглашение.

Об этом пишется в материале "Новой газеты".

"Многих ужаснул твит Трампа о «красивых, новых, умных» ракетах, что полетят на Сирию и с которыми российские военные не справятся, но потом успокоил следующий твит о том, что отношения с Россией не должны быть плохими — «хуже, чем во времена холодной войны». Трамп пообещал «легко» помочь российской экономике, наладить сотрудничество и остановить гонку вооружений", - пишет эксперт Павел Фельгенгауэр.

Он уверен, что в Москве со времени избрания Трампа все ждали, когда он сядет рядом с Путиным и они договорятся обо всем.

"И вот она — Трампова сделка с Россией (Путиным) — из угрозы и предложения, от которого, как полагает Трамп, трудно отказаться. Санкции будут сняты «легко», Россия получит инвестиции и технологии, многолетняя экономическая стагнация закончится, но надо «сдать» Асада. Еще, очевидно, надо «сдать» "донбасские республики" — безусловно, выполнить Минские соглашения, и всем будет хорошо. В случае отказа — полетят ракеты", - говорит обозреватель.

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Он также отмечает, что не таким представлялся будущий пакт с Трампом по глобальному разрешению противоречий с США, когда в Москве радовались в ноябре 2016-го его победе. Но, похоже, в бизнес-опыте Трампа именно такой силовой способ заключения сделок, схожий с российским, — основной.

"Если дело касается недвижимости, такой способ договариваться может работать, а не выйдет, то потери можно списать и браться за что-то другое. В случае двух ядерных сверхдержав потери могут оказаться вправду капитальными. В США многие уверены, что Трамп попал совсем не на свое место. Теперь, когда он пытается силой принудить Россию к миру, и до Москвы дошло, насколько это опасно", - подытожил эксперт.