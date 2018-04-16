Франция после ударов по объектам режима Асада призвала к перезапуску мирного процесса в Сирии
Российская сторона должна задействовать давление на президента Сирии Башара Асада.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье, 15 апреля, в интервью газете Le Journal du dimanche, передает DW.com.
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Москве следует понять необходимость "объединения усилий ради развития политического процесса" в Сирии, считает министр. По его словам, президент Сирии Башар Асад блокирует этот процесс. До сих пор Москва в Совете Безопасности ООН становилась на его сторону и блокировала проекты резолюций по Сирии, внесенные странами Запада.
Франция также призывает к перезапуску мирного процесса в Сирии под эгидой ООН, отметил Ле Дриан. По его мнению, первым шагом должно стать прекращение огня. Политическое решение должно быть найдено и для сирийской провинции Идлиб, которая находится преимущественно под контролем противников Асада из рядов оппозиции, отметил он. Среди возможных мер министр назвал разоружение военизированных формирований.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским военным объектам, которые связаны с химическим оружием. Страны прибегли к военному вмешательству, поскольку возлагают на сирийское правительство ответственность за вероятную химическую атаку, совершенную в городе Дума.
Такие действия поддержали частности ФРГ, Израиль, Саудовская Аравия и Турция. Россия и Иран, которые являются союзниками сирийского правителя Башара Асада, осудили эти удары.