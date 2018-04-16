Франция после ударов по объектам режима Асада призвала к перезапуску мирного процесса в Сирии

По мнению министра иностранных дел Франции, первым шагом перезапуска мирного процесса должно стать прекращение огня.

Российская сторона должна задействовать давление на президента Сирии Башара Асада.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье, 15 апреля, в интервью газете Le Journal du dimanche, передает DW.com.

Читайте такжеПутин пугает "хаосом в международных отношениях" в случае повторного удара коалиции по Сирии

Москве следует понять необходимость "объединения усилий ради развития политического процесса" в Сирии, считает министр. По его словам, президент Сирии Башар Асад блокирует этот процесс. До сих пор Москва в Совете Безопасности ООН становилась на его сторону и блокировала проекты резолюций по Сирии, внесенные странами Запада.

Франция также призывает к перезапуску мирного процесса в Сирии под эгидой ООН, отметил Ле Дриан. По его мнению, первым шагом должно стать прекращение огня. Политическое решение должно быть найдено и для сирийской провинции Идлиб, которая находится преимущественно под контролем противников Асада из рядов оппозиции, отметил он. Среди возможных мер министр назвал разоружение военизированных формирований.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским военным объектам, которые связаны с химическим оружием. Страны прибегли к военному вмешательству, поскольку возлагают на сирийское правительство ответственность за вероятную химическую атаку, совершенную в городе Дума.

Такие действия поддержали частности ФРГ, Израиль, Саудовская Аравия и Турция. Россия и Иран, которые являются союзниками сирийского правителя Башара Асада, осудили эти удары.